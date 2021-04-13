Учасниця "голої" фотосесії в Дубаї пояснила різкі висловлювання на адресу поліції

Любов Блажко Люди 19:05, 13.04.2021 Оновлено: 19:08, 13.04.2021

Українка, яка раніше була заарештована поліцією за голу фотосесію в Еміратах, пояснила підписникам свої різкі висловлювання на адресу правоохоронних органів. Вона уточнила, що негативні слова говорила виключно про поліцію Дубая.

Так, учасниця скандальної зйомки записала відповідне stories на своїй сторінці в Instagram (щоб подивитися фото та відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Друзі, пояснюю за свій базар. Вчорашні висловлювання про поліцію стосувалися тільки поліції Дубая, оскільки нас весь цей час тримали в жахливих умовах", – сказала вона.

Нагадаємо, що в попередньому ролику дівчина заявила, що "відкинулася" і подякувала всім, хто за неї переживав.

Українка пояснила свої слова про поліцію.
instagram.com/stories/mur.irco

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • раніше модель, яка була заарештована поліцією за голу фотосесію в Дубаї, вийшла на зв'язок з підписниками в соцмережах. Дівчина показала ролик із зустрічі зі своїм другом. На ньому вона пожартувала, що зробить собі татуювання з написом "одна ходка".

  • Літак з Дубая з українськими натурницями прибув в ніч на 13 квітня в аеропорт "Бориспіль". Одна з дівчат – візажістка Катерина Кащенко – назвала мету їхньої скандальної фотосесії в ОАЕ.

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