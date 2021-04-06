Учасника "Х-фактора" затримали за шахрайство: чим ще він "прославився"

Відомого учасника талант-шоу "X-фактор" Андрія Мацевка затримали в метро Києва з підробленим пенсійним посвідченням. Це не перший скандал, в який потрапляє чоловік.

Так, Мацевко звинувачували в педофілії через те, що він приїздив в гості до 14-річного підлітка в Луцьк. Докладніше про це – читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

У 2015 році Мацевко приїхав до Луцька, щоб відвідати 14-річного "друга", з яким познайомився у соцмережі. Саме в будинку, де живе цей хлопчик, чоловіка затримали активісти групи "Анти Педофілія. Луцьк", які стверджували, що він мав інтимні бажання.

Так, лідер групи Антон Горохів заявляв, що Андрій довгий час листувався з підлітком. Спочатку зірка "Х-фактору" стверджував, що хоче стати хлопцю другом, пізніше розповідав про свої сексуальні захоплення.

"Пропонував хлопцеві спробувати, на що той відповів, що він ще занадто малий, а "артист" сказав, що не в роках справа. Згодом він призначив зустріч і приїхав до Луцька", – розповів Горохів

Після мирної бесіди, де Мацевко заперечував, що хотів вступити в сексуальний зв'язок з хлопчиком, його відпустили. Звертатися до поліції активісти не стали.

Андрій Мацевко родом з села Сваричів Івано-Франківської області. Прославився завдяки участі в шоу "Х-фактор" і "Україна має талант!". Далі кастингів він не проходив, оскільки не міг вразити суддів своїми вокальними даними.

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