Учасник "Голосу країни-11" переспівав "Богемську рапсодію" гурту Queen. Відео

Під час дванадцятого випуску популярного українського шоу "Голос країни-11" учасник з команди Олега Винника Богдан Муха виконав легендарну пісню гурту Queen – "Bohemian Rhapsody".

Вокаліст вразив суддів сильним виступом. До речі, він супроводжувався кадрами з концертів колективу, які транслювалися на великих екранах на сцені (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Богдан Муха на "Голосі" Instagram шоу "Голос країни"

Тренерка шоу Тіна Кароль зазначила, що виконавець виглядав дуже цілісним на сцені та йому вдалося переспівати Queen.

"Вражає ваша цілісність. Ви почали виступати, ще до того як почався ваш номер... До того як почалася музика, я бачила, як ви підійшли, привіталися з кожним з нас, потім самі собі поставили стілець, подивилися, все проконтролювали. Саме з цього починається артист. Ви цілісний музикант і справжній артист. Велика подяка вам за таке ставлення до своєї професії, до своєї мети", – заявила співачка.

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