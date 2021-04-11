Участник "Голосу країни-11" перепел "Богемскую рапсодию" группы Queen. Видео

Во время двенадцатого выпуска популярного украинского шоу "Голос країни-11" участник из команды Олега Винника Богдан Муха исполнил легендарную песню группы Queen – "Bohemian Rhapsody".

Вокалист поразил судей сильным выступлением. К слову, оно сопровождалось кадрами с концертов коллектива, которые транслировались на больших экранах на сцене (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Участник "Голосу країни-11" Богдан Муха Instagram шоу "Голос країни"

Тренера шоу Тина Кароль отметила, что исполнитель выглядет очень целостным на сцене и ему удалось перепеть Queen.

"Поражает ваша целостность. Вы начали выступать, еще до того как начался ваш номер... До того как началась музыка, я видела, как вы подошли, поздоровалися с каждым из нас, потом сами себе поставили стул, посмотрели, все проконтролировали. Именно с этого начинается артист. Вы целостный музыкант и настоящий артист. Большая благодарность вам за такое отношение к своей профессии, к своей цели", – заявила певица.

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