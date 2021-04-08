У ЗСУ відреагували на участь Оксани Антонюк у "Слов'янському базарі"

У військово-музичному управлінні Збройних Сил України заявили, що режисерка-постановниця ансамблю пісні й танцю організації Оксана Антонюк не планувала і не збирається брати участь у фестивалі "Слов'янський базар у Вітебську".

Про це повідомляється на офіційній сторінці штабу ЗСУ в Facebook. За словами представників, організатори цього заходу оголосили Антонюк новою ведучою без її згоди. Вони не зверталися особисто до жінки (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

"7 квітня 2021 року низка інтернет-ресурсів опублікувала новину під заголовком "Слов'янський базар" оголосив нову ведучу – режисера Ансамблю Збройних Сил України"... Ця інформація не відповідає дійсності", – йдеться в публікації.

У ЗСУ заявили, що Оксана Антонюк не планує брати участь в "Слов'янському базарі" Facebook GeneralStaff.ua

Раніше сама Антонюк заявляла, що дійсно не отримувала запрошення від фестивалю, і припустила, що її назвали новою ведучою "Слов'янського базару", тому що організаторам "потрібно було заявити когось від України".

Оксана Антонюк не поїде на "Слов'янський базар у Вітебську" detector.media

"Слов'янський базар" – щорічний міжнародний фестиваль мистецтв, який проходить у Вітебську з 1992 року. Фестиваль задуманий як спільний культурний захід трьох країн: Білорусі, Росії, України.

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