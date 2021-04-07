У Росії розгорівся скандал через аморальний кліп Моргенштерна: втрутилася церква

Юля Ухіна Люди 12:38, 7.04.2021 Оновлено: 13:02, 7.04.2021

Російський репер Моргенштерн випустив провокаційний кліп спільно з DJ Smash "Новая волна" і потрапив у скандал. За сюжетом, артист в образі католицького папи танцює в приміщенні, схожому на костел, після чого до нього приєднуються віряни.

Як повідомляє видання "РИА Новости", на відеороботу зірки відреагував заступник голови синодального відділу Московського патріархату із взаємин церкви з суспільством і ЗМІ Вахтанг Кипшидзе, який заявив, що "переносити епатаж у стіни уявних храмів, зокрема католицьких – це занадто" (щоб переглянути, доскрольте до кінця сторінки).

Як зазначив представник РПЦ, зараз виклик культурі переходить до знущання з релігії, і цей "маховик руйнації цінностей" не має конфесійних винятків. Тим більше, що пропаговані цінності будь-яка релігія вважає поганими для душі.

Моргенштерн у провокаційному кліпі "Новая волна"
скриншот із відео
Моргенштерна розкритикували за провокаційний кліп "Новая волна"
скриншот із відео

Кипшидзе додав, що критика Моргенштерна є "важливим свідченням морального здоров'я і здатності до захисту власної ідентичності".

До речі, в дисклеймері до ролика "Новая волна" зазначається, що відео "не має мети образити кого-небудь, зокрема почуття вірян, і має розважальний характер". За п'ять днів кліп набрав на YouTube понад 9 млн переглядів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше американський репер Lil Nas X презентував кліп на пісню MONTERO, над створенням якого працювала українська кліпмейкерка Таня Муіньо. Однак користувачі обурилися тим, що виконавець влаштував сексуальні танці перед сатаною, а також створив кросівки Satan Shoes ("Сатанинське взуття"), в яких використовували людську кров.

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