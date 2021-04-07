В России разгорелся скандал из-за безнравственного клипа Моргенштерна: вмешалась церковь

Российский рэпер Моргенштернвыпустил провокационный клип совместно с DJ Smash "Новая волна" и попал в скандал. По сюжету, артист в образе католического папы танцует в помещении, похожем на костел, после чего к нему присоединяются верующие.

Как сообщает издание "РИА Новости", на видеоработу звезды отреагировал замглава синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе, который заявил, что "переносить эпатаж в стены воображаемых храмов, в том числе католических – это слишком" (чтобы просмотреть, доскролльте до конца страницы).

Как отметил представитель РПЦ, сейчас вызов культуре переходит к издевательству над религией, и этот "маховик разрушения ценностей" не имеет конфессиональных исключений. Тем более, что пропагандируемые ценности любая религия считает плохими для души.

Моргенштерн в провокационном клипе "Новая волна" скриншот с видео

Моргенштерна раскритиковали за провокационный клип "Новая волна" скриншот с видео

Кипшидзе добавил, что критика Моргенштерна является "важным свидетельством нравственного здоровья и способности к защите собственной идентичности".

К слову, в дисклеймере к ролику "Новая волна" отмечается, что видео "не имеет цели оскорбить кого-либо, в том числе чувства верующих, и имеет развлекательный характер". За пять дней клип набрал на YouTube более 9 млн просмотров.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее американский рэпер Lil Nas X презентовал клип на песню MONTERO, над созданием которого работала украинский клипмейкер Таня Муиньо. Однако пользователи возмутились тем, что исполнитель устроил сексуальные танцы перед сатаной, а также создал кроссовки Satan Shoes ("Сатанинская обувь"), в которых использовали человеческую кровь.