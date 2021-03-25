У 'помаранчевому' Харкові поліція розігнала концерт Жадана: артист висміяв правоохоронців

У середу, 24 березня, у Харкові в одному з арт-клубів поліція скасувала концерт гурту "Жадан і собаки", фронтменом якого є український письменник Сергій Жадан. Як виявилося, вони порушували карантинні обмеження через COVID-19.

Сам артист розкритикував дії правоохоронців і заявив, що про скасування виступу потрібно попереджати за кілька годин до його початку. Про це Жадан написав на своїй сторінці в Facebook (щоб подивитися фото, доскрольте новину до кінця).

Спочатку знаменитість попросив вибачення в шанувальників, які прийшли на концерт гурту, а потім зазначив, що "поліція чекала годину до початку заходу для того, щоб оштрафувати заклад".

"Фактично тримаючи в заручниках кілька сотень людей, які чекали в залі початок заходу. Вибачте, але це не охорона здоров'я – це шантаж і скотство. Інших слів для позначення ваших дій у мене, на жаль, немає. Будьте здорові під час виконання службових обов'язків", – сказав Жадан.

Зазначимо, що в Харківській області за останню добу підтвердили 918 нових заражень COVID-19.

Харків станом на 25 березня перебуває у "помаранчевій" зоні карантину. Так, масові заходи за участю більш ніж 20 осіб у місті заборонено.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у неділю, 21 березня, в Харкові, незважаючи на карантинні обмеження через COVID-19, пройшов Хресний хід від Свято-Благовіщенського кафедрального собору до Свято-Покровського чоловічого монастиря.