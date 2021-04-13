У мережі згадали, як принц Філіп порівняв себе з Девідом Бекхемом

Під час святкування 60-річчя з дня вступу на престол королеви Великої Британії Єлизавети II було встановлено спеціальні трони, проте принц Філіп із дружиною сиділи позаду них. Коли ж його запитали, чому вони так зробили, монарх пожартував, що в такому випадку вони б "виглядали як Девід і Вікторія Бекхеми".

Герцог Единбурзький мав на увазі фотографії знаменитостей, на яких вони сиділи на своїх весільних тронних стільцях, прикрашених червоним оксамитом, у 1999 році. Про це пише видання Mirror (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

Також у джерелі йдеться, що принц Філіп був відомий своєю неймовірною дотепністю, тому на поставлене йому запитання відповів: "Ми б виглядали як містер і місіс Бекхем, чи не так?".

За словами королівського письменника і близького друга герцога Джайлза Брандрета, монарх був "дуже добродушним" із представниками громадськості та королівським персоналом.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше британська фотомодель і акторка Поппі Делевінь поділилася із шанувальниками чорно-білим знімком, на якому показала свою бабусю Анджелу в молодості разом із 17-річним принцом Філіпом.