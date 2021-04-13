В сети вспомнили, как принц Филипп сравнил себя с Дэвидом Бекхэмом

Во время празднования 60-летия со дня вступления на престол королевы Великобритании Елизаветы II были установлены специальные троны, однако принц Филипп с супругой сидели позади них. Когда же его спросили, почему они так сделали, монарх пошутил, что в таком случае они бы "выглядели как Дэвид и Виктория Бекхэмы".

Герцог Эдинбургский имел в виду фотографии знаменитостей, на которых они сидели на своих свадебных тронных стульях, украшенных красным бархатом в 1999 году. Об этом пишет издание Mirror (чтобы посмотреть фото, проскролльте до конца страницы).

Также в источнике говорится, что принц Филипп был известен своим невероятным остроумием, поэтому на поставленный ему вопрос ответил: "Мы бы выглядели как мистер и миссис Бекхэм, не так ли?".

По словам королевского писателя и друга герцога Джайлса Брандрета, монарх был " очень добродушным" с представителями общественности и королевским персоналом.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее британская фотомодель и актриса Поппи Делевинь поделилась с поклонниками черно-белым снимком, на котором показала свою бабушку Анджелу в молодости вместе с 17-летним принцем Филиппом.