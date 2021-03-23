В сети показали запрещенные фото о реальной жизни в СССР

В сети появилась подборка документальных снимков обычной советской жизни, которые, в самом СССР были запрещены к обнародованию для общественности.

Интересные кадры, которые ранее нигде широко не публиковались, сделаны фотографами Владимиром Воробьевым и Владимиром Соколаевым. Об этом на LiveJournal рассказал белорусский блогер Максим Мирович (чтобы просмотреть, проскролльте до конца страницы).

По его словам, оба они работали обычными советскими фотографами, снимающими передовиков производства и работу роторной жатки для местной прессы. При этом время от времени снимали "для себя" – и жизнь, запечатленная на этих снимках, разительно отличалась от того, что публиковала советская пресса.

"Разумеется, большинство этих снимков в СССР были запрещены – их нельзя было нигде опубликовать, а сам факт фотографирования подобных сюжетов мог заинтересовать милицию или спецслужбы. В дальнейшем фотографа могли лишить работы за "очернение советской действительности" – хотя он лишь снимал все, что видел вокруг", – пишет Мирович.

"На снимке запечатлен мастер, который пришел в цех КМК, чтобы починить цеховые часы, но у коксовой батареи местами выделяется газ, от которого человек пьянеет. Опьяневший мастер вышел на воздух, чтобы прийти в себя – и здесь его запечатлел фотограф", – рассказал блогер.

"В этом снимке "прекрасно" все – и женщина, которая вынуждена после родов лежать на каталке в коридоре, и кефир – который в СССР считался чем-то там "лекарственным" за неимением ничего лучшего", – поделился Мирович.

"Бутылки с каким-то пивом или напитком, хлеб да соль, и больше ничего", – пишет блогер.

"Снимок хорошо передающий атмосферу "добровольно-принудительных" совковых праздников. В пропагандистских фильмах на таких мероприятиях всегда светило солнце и все посетители улыбались ослепительными улыбками – а в жизни все часто выглядело как-то так", – рассказал Мирович.

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