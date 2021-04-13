У мережі показали, як Станіслав Боклан виглядав 30 років тому. Фото

У мережі показали, як український актор Станіслав Боклан змінився за 30 років. Шанувальники артиста відзначили, що вік його тільки прикрасив.

Відповідний фотоколаж з'явився на офіційному Instagram-акаунті шоу "Зірковий шлях". На чорно-білому кадрі, який був зроблений у 90-ті, Боклан зображений у чорній футболці, джинсовці й зі злегка відрослим волоссям (щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки).

На другому знімку, який був зроблений недавно, можна помітити, що актор практично не змінився. У нього лише додалася сивина і кілька зморшок. Перед камерою Станіслав з'явився в чорній кофті та з ланцюжком на шиї.

"Дійсно, він став кращим", "З віком з'явився особливий шарм", "Який був, таким і залишився", "Дуже хороший чоловік", "Скажу, що красень і в молодості й зараз", – написали люди.

Коротко про знаменитість:

Станіслав Боклан – український актор театру і кіно. Широку популярність здобув завдяки ролям у серіалах "Слуга народу" і "Папік". Він також є суддею у проєкті "Ліга Сміху".

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