У мережі показали рідкісні фото першого в Україні музичного жіночого гурту

У мережі показали, як виглядали учасниці першого в Україні повністю жіночого вокального ансамблю під назвою "Чайки". Колектив було засновано у 1973 році в Криму.

Відповідні архівні знімки опублікували в Instagram-акаунті "Амнезія". Зазначається, що вокалістки не лише співали в декілька голосів, а й акомпанували собі на різних інструментах: від звичних гітар і синтезаторів до флейти, віолончелі та навіть вібрафона (щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки).

Дівчата працювали в Кримській державній філармонії та виступали на різних конкурсах. Пік їхньої популярності випадав на 1979 рік. Ансамбль очолював композитор Анатолій Гольдінський.

Склад ВІА "Чайки": Людмила Москвітіна (солістка), Катерина Серова (скрипка), Людмила Богданович (клавіші), Наталія Даняєва (соло-гітара), Ніна Меленевська (бас-гітара), Любов Мамаєва (ударні), Ірина Кизь (клавіші), Валентина Абакшина (флейта), Віра Ахматова (вокал), Антоніна Дмітрухіна (вокал), Тетяна Родіонова (вокал).

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в мережі показали, який вигляд мали учасники українського гурту "Воплі Відоплясова" на початку своєї кар'єри. Фото датуються 1986-1991 роками.