У лондонському Тауері пропала "королева" воронів

Керівництво музею лондонського Тауера повідомило про зникнення "королеви" воронів Мерліни, популяція яких вже протягом кількох століть живе в фортеці й має символічне значення для Великобританії.

Як повідомляє видання The Guardian з посиланням на пресслужбу музею, Мерліна приєдналася до зграї у 2007 році та стала в ній лідером. Її не бачили вже кілька тижнів. Зазначається, що птаха і раніше відлітала на деякий час, але завжди поверталася. Є побоювання, що вона може бути мертва.

Тауерські ворони мають для Великобританії символічне значення. Згідно з переказами, в фортеці завжди має бути, як мінімум, шість птахів, інакше Сполученому Королівству може загрожувати крах. Про них піклується спеціальний співробітник – доглядач воронів.

Після пропажі Мерлін на території фортеці залишилися сім воронів, проте в музеї поки не планують шукати їй заміну, сподіваючись на появу нових пташенят.

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