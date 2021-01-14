У лондонському Тауері пропала "королева" воронів

Юля Ухіна
Юля Ухіна
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4,3 т.
Пропала «королева» тауерських воронів

Керівництво музею лондонського Тауера повідомило про зникнення "королеви" воронів Мерліни, популяція яких вже протягом кількох століть живе в фортеці й має символічне значення для Великобританії.

Як повідомляє видання The Guardian з посиланням на пресслужбу музею, Мерліна приєдналася до зграї у 2007 році та стала в ній лідером. Її не бачили вже кілька тижнів. Зазначається, що птаха і раніше відлітала на деякий час, але завжди поверталася. Є побоювання, що вона може бути мертва.

Пропала "королева" тауерських воронів

Тауерські ворони мають для Великобританії символічне значення. Згідно з переказами, в фортеці завжди має бути, як мінімум, шість птахів, інакше Сполученому Королівству може загрожувати крах. Про них піклується спеціальний співробітник – доглядач воронів.

Тауерські ворони

Після пропажі Мерлін на території фортеці залишилися сім воронів, проте в музеї поки не планують шукати їй заміну, сподіваючись на появу нових пташенят.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше стало відомо, коли королева Єлизавета II покине престол і кому його передасть.