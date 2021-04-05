У "ДНР" пройшов конкурс "Краса Донбасу-2021": у мережі розкритикували переможницю. Відео

У невизнаній "Донецькій Народній Республіці" ("ДНР") відбувся конкурс "Краса Донбасу-2021", переможницею якого стала 20-річна горлівчанка Еліна Губушкіна, а друге місце посіла 17-річна Діана Алексашкина. У мережі бурхливо обговорили захід і висміяли його.

Як стало відомо, щоб стати головною красунею, учасниці читали вірш Олександра Пушкіна "Клеветникам России", дефілювали в російських народних костюмах і демонстрували свої таланти з акцентом на російську культуру. Відповідне відео опублікувала авторка порталу "Рагу.лі" Тетяна Микитенко на сторінці у Facebook (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

Так, користувачі мережі стали бурхливо обговорювати те, що одна із фіналісток конкурсу заявила, що вона "весела, красива, харизматична і розумна". Але до того ж дівчина не змогла сказати назву вірша, який підготувала для участі, і замість нього назвала прізвище автора.

Одна з фіналісток конкурсу не змогла сказати назву вірша, який підготувала для участі Скриншот

Окрім того, Микитенко помітила дивний конфуз, який стався наприкінці конкурсу "Краса Донбасу-2021" – переможниця Еліна почала виходити за головним призом раніше, ніж її оголосили.

Переможниця Еліна почала виходити за головним призом раніше, ніж її оголосили Скриншот

У коментарях під постом користувачі висміяли організаторів заходу, а також саму "Красу Донбасу-2021" та інших учасниць.

"Ну, типу, розумний і начитаний – різні речі", "Так, краса стартонула зовсім безпаливно", "Мда, прірва між нами і ними стає все глибшою", – пишуть люди.

У мережі з'явилося бурхливе обговорення Скриншот

Люди розкритикували конкурс краси в "ДНР" Скриншот

Користувачі мережі висміяли конкурс краси в "ДНР" Скриншот

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, в окупованому Донецьку конкурс "Леді "ДНР"-2018" звання і приз отримала співробітниця так званого апарату "Народної ради" псевдореспубліки Наталія Хорько.