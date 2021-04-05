В "ДНР" прошел конкурс "Краса Донбасса-2021": в сети раскритиковали победительницу. Видео

В непризнанной "Донецкой Народной Республики" ("ДНР") состоялся конкурс "Краса Донбасса-2021", победительницей которого стала 20-летняя горловчанка Элина Губушкина, а второе место заняла 17-летняя Диана Алексашкина. В сети бурно обсудили мероприятие и высмеяли его.

Как стало известно, чтобы стать главной красавицей, участницы читали стихотворение Александра Пушкина "Клеветникам России", дефилировали в русских народных костюмах и демонстрировали свои таланты с упором на русскую культуру. Соответствующее видео опубликовала автор портала "Рагу.ли" Татьяна Микитенко на странице в Facebook (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

Так, пользователи сети стали бурно обсуждать то, что одна из финалисток конкурса заявила, что она "веселая, красивая, харизматичная и умная". Но при этом девушка не смогла сказать название стихотворения, которое подготовила для участия, и вместо него назвала фамилию автора.

Одна из финалисток конкурса не смогла сказать название стихотворения, которое подготовила для участия Скриншот

Кроме того, Микитенко заметила странный конфуз, который произошел в конце конкурса "Краса Донбасса-2021" – победительница Элина начала выходить за главным призом раньше, чем ее объявили.

Победительница Элина начала выходить за главным призом раньше, чем ее объявили Скриншот

В комментариях под постом пользователи высмеяли организаторов мероприятия, а также саму "Красу Донбасса-2021" и других участниц.

"Ну, типа, умный и начитанный – разные вещи", "Да, краса стартонула совсем беспалевно", "Мда, пропасть между нами и ими становится все глубже", – пишут люди.

В сети возникло бурное обсуждение Скриншот

Люди раскритиковали конкурс красоты в "ДНР" Скриншот

Пользователи сети высмеяли конкурс красоты в "ДНР" Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в оккупированном Донецке конкурс "Леди "ДНР"-2018" звание и приз получила сотрудница так называемого аппарата "Народного совета" псевдореспублики Наталья Хорько.