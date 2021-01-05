Тримісячний син зірки 'Гаррі Поттера' заразився COVID-19

Зірка фільму "Гаррі Поттер", британська актриса Джессі Кейв повідомила, що її тримісячний син отримав позитивний результат тесту на коронавірус і зараз госпіталізований.

Відповідну заяву знаменитість зробила на своїй сторінці в Instagram. За її словами, зараз дитина в порядку і почувається добре (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

Так, Кейв поділилася з підписниками в мережі знімком, на якому показала свою дитину на лікарняному ліжку в ізольованій кімнаті, а на її iPad транслювалося звернення прем'єр-міністра Великобританії Бориса Джонсона з оголошенням про карантин.

Актриса зазначила, що новий штам вірусу дуже потужний, тому вона сподівається, що люди будуть обережними.

Нагадаємо, Джессі Кейв – британська актриса театру, кіно і телебачення, стендап-комік і художниця.

1 червня 2007 року вона за порадою брата пройшла проби на роль Лаванди Браун в серію фільмів про Гаррі Поттера.

У 2010 році познайомилася зі своїм майбутнім чоловіком, відомим стендап-коміком Альфі Брауном. У 2013 році вийшла за нього заміж.

4 жовтня 2014 року у пари народився син Донні Кейв Браун.

21 липня 2016 року – донька Марго Браун.

22 жовтня 2020 року – син Ебрахам Бенджамін "Бем" Браун.

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