Тодоренко показала нову зачіску і відповіла щодо розлучення

Українська телеведуча і співачка, яка проживає в Росії, Регіна Тодоренко постала перед шанувальниками у новому образі – вона змінила зачіску.

Відповідні фото зірка опублікувала в своєму Instagram, поділившись подробицями особистого життя.

На знімках видно зміни в зачісці Тодоренко – вона відрізала понад 30 см волосся і зробила чубчик. У пості вона пояснила причину свого перевтілення, зазначивши, що не змінює свій сімейний статус.

Регіна Тодоренко змінила імідж Instagram Регіни Тодоренко

"Ні, я не розлучаюся. Чому ж зважилася на такі кардинальні зміни??? Є одна єдина причина – набридла сталість і одноманітність, а я хочу змін!" – написала Тодоренко.

Тодоренко показала зміни в зачісці Instagram Регіни Тодоренко

Шанувальники в коментарях оцінили зміни в зовнішності співачки, зазначивши, що вони їй личать. "Офігенно!!! Мені дуже подобається!!", "Тобі дуже класно", "Вогонь, Регіно Петрівно!!!", "Круто", – написали вони.

Шанувальники оцінили нову стрижку Тодоренко. Instagram Регіни Тодоренко

Більшості шанувальників сподобалися зміни. Instagram Регіни Тодоренко

Тодоренко розповіла, чому зважилася на зміни. Instagram Регіни Тодоренко

Нагадаємо, напередодні Тодоренко перед камерою самостійно постригла собі волосся – під час відпочинку в Дубаї ведучій захотілося кардинально змінити імідж і вона вирушила в перукарню. Зірка зізналася, що для неї це справжній подвиг.

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