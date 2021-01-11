Тодоренко ледь не потонула під час відпочинку на Балі

Співачка і телеведуча Регіна Тодоренко повідомила, що ледь не потонула під час відпочинку на Балі. Це сталося, коли знаменитість займалася серфінгом.

Відповідний пост зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram. За словами Тодоренко, за час вагітності вона не могла кататися, і тому часто не справляється з деякими хвилями.

Телеведуча зазначила, коли на неї обрушується тонна води, то вона починає панікувати. Тому в цей раз знаменитість потрапила у "страшне місиво".

"З моєю дошкою складно проходити такі занурювання. Слава Богу, в якийсь момент вистачило мізків повернутися в безпечний простір океану. Рік тому я б залишилася там помирати", – розповіла Тодоренко.

Крім того, співачка додала, що після цього випадку вона все одно буде далі долати свій страх.

Нагадаємо, Регіна Тодоренко – це українська телеведуча, співачка, композиторка. Найбільш відома як ведуча телепередачі "Орел і решка".

З осені до кінця 2020 року Тодоренко брала участь у сьомому сезоні шоу "Льодовиковий період".

У 2020 році повернулася до музичної кар'єри, представивши 9 жовтня спільну з чоловіком Владом Топаловим пісню "Часовые пояса".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Регіну Тодоренко терміново госпіталізували на Балі. Як виявилося, знаменитість займалася серфінгом, і внаслідок цього серйозно травмувала ногу.