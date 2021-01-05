Тіна Кароль розважилася на приватній вечірці в Карпатах: у мережі показали відео

Українська співачка Тіна Кароль, яка відмовилася від концертів у новорічну ніч, щоб провести свято із сином Веніаміном, виступила на приватній вечірці в Карпатах.

Так, корпоратив відбувся на гірськолижному курорті Буковель. Відео її виступів поширили в Instagram (щоб подивитися ролики, доскрольте новину до кінця).

Артистка вибрала для вечірки розкішний блискучий костюм і показала на сцені запальні танці. Це був перший корпоратив, який Кароль відпрацювала у 2021 році.

Її виступ відбувся 3 січня в одному з престижних ресторанів Буковелю. Як стверджують фани в коментарях, захід відбувся з нагоди дня народження.

На сцені в супроводі музикантів і танцівників Тіна Кароль виконала популярні хіти – "Вільна", "Сила высоты", "Сдаться" та інші. Однак найбільший захват публіки викликала пісня "Мы не останемся друзьями", під яку вона танцювала разом із балетом.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Тіна Кароль закликала артистів давати концерти онлайн. Також вона пояснила, чому не прийшла підтримати Олю Полякову, яка раніше влаштувала мітинг під Кабінетом міністрів.