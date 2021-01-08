Тіна Кароль показала обличчя без макіяжу

Українська співачка Тіна Кароль показала шанувальникам лице без макіяжу.

Відповідне відео зірка опублікувала у себе в Instagram-stories (щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки).

На відео Кароль сидить в помаранчевому худі і синій шапці. На обличчі у співачки не помітно навіть туші для вій.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, українські зірки, серед які Тіна Кароль, Оля Полякова, Сергій Притула, Юрій Горбунов та інші, поділилися своїми улюбленими традиціями на Різдво Христове.