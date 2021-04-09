Суд виніс рішення щодо концерту Полякової під час карантину

Суд закрив справу щодо організатора концерту української співачки Олі Полякової в Сумах, який пройшов під час карантину – 13 березня.

Про це повідомляється на Facebook-сторінці "Суспільне Суми". За словами інсайдерів, у діях підозрюваного Олександра Донцова не знайшли складу злочину (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

Нагадаємо, що суд почався в кінці березня після того, як у поліції заявили, що агентство "Арт-хвиля", відповідальне за проведення концерту в Сумах, не забезпечило дотримання умов карантину. Сам організатор заходу на слуханнях запевняв, що умова була дотримана і що зал був заповнений менш ніж на 50%.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше українську співачку Олю Полякову розкритикували в мережі за концерти під час карантину, які пройшли в Сумах (13 березня) і в Кременчуці (14 березня). Користувачі обурилися тим, що зірка виступала в той час, коли масові заходи заборонені.