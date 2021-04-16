Старша дочка Полякової послідувала тренду і кардинально змінила зачіску

Старша дочка української співачки, телеведучої та актриси Олі Полякової Марія не перестає дивувати своїх підписників експериментами з іміджем. Так, на цей раз вона зробила нову стрижку – каре, яке зараз в тренді.

Тепер замість довгого волосся у дівчини коротка зачіска трохи нижче плечей. Результатами сміливого перевтілення вона поділилася на своїй сторінці в Instagram (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

Свій образ Марія підкреслила яскравим макіяжем з використанням коричневих і помаранчевих тіней, також вона зробила виразні стрілки.

"Як вам моя нова зачіска?" – поцікавилася дочка артистки.

Користувачі в коментарях відзначили, що експеримент точно вдався, адже новий імідж їй дуже личить. Ось, що вони пишуть:

"Супер! Вам дуже личить!", "Красива", "Шикарна", "Клас!", "Яка красива. Супер!", "Вау!".

Нагадаємо, що раніше Маша пофарбувала волосся в яскраво-рудий колір, а зіркова мама допомагала їй втілити цю ідею в життя. Оля Полякова після цього зазначила, що в ній пропадає талант перукаря.

На цьому 16-річна дівчина вирішила не зупинятися і знову пофарбувала волосся. Колір став більш насиченим після колишньої процедури.

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