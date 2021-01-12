Станіславу Боклану – 61: який вигляд мав зірка українського кіно в молодості

Український актор театру й кіно Станіслав Боклан у вівторок, 12 січня, відзначає свій день народження. Артистові виповнюється 61 рік.

Свою кар'єру в кіно Боклан почав 29 років тому – у 1992 році – з невеликої ролі в картині "Тарас Шевченко. Заповіт". На честь дня народження артиста OBOZREVATEL вирішив показати, який вигляд він мав замолоду, та розповісти, яким був його шлях до слави.

Станіслав Боклан народився 12 січня 1960 року в місті Брусилів на Житомирщині. Деякий час після народження сім'я жила там, а пізніше переїхала до Києва. У зірки є молодший брат – Микола Боклан, який також відомий як актор театру і кіно.

У 1984 році Станіслав закінчив акторський факультет курсу Бориса Ставицького в Київському державному інституті театрального мистецтва імені І.К.Карпенка-Карого. Після навчання працював у Донецькому обласному російському драматичному театрі.

З 1994 року Боклан – актор Київського академічного Молодого театру. Завдяки своїй фактурі, зовнішності та акторським здібностям артист заробив собі в театрі амплуа героя-коханця.

Першу роль в кіно Станіслав Боклан зіграв у серіалі "Тарас Шевченко. Заповіт" (1992), наступними були фільм "Американський блюз" (1995), "Репортаж" (1995) і серіали "Як гартувалася сталь" (1999), "Слід перевертня" (2001), "Лялька" (2002), "Право на захист" (2002).

У 2013 році актор зіграв кобзаря Івана Кочергу в історичній драмі Олеся Саніна "Поводир", що оповідає про подорож американського хлопчика та українського сліпого музиканта радянською Україною.

Одна з найвідоміших ролей Станіслава Боклана, яка принесла йому велику популярність, – роль прем'єр-міністра України Юрія Чуйка в серіалі "Слуга народу" (2015), лідера корупційної схеми, якого за сюжетом було заарештовано в прямому ефірі політичного ток-шоу.

Наприкінці 2017 року Боклан став членом журі шоу "Ліга сміху". У 2019 артист з'явився на екранах у серіалах "Папік", "Кровна помста", "Інтереси", "Кріпосна".

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