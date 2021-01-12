Станиславу Боклану – 61: как выглядел звезда украинского кино в молодости

Украинский актер театра и кино Станислав Боклан во вторник, 12 января, отмечает свой день рождения. Артисту исполняется 61 год.

Свою карьеру в кино Боклан начал 29 лет назад – в 1992 году – с небольшой роли в картине "Тарас Шевченко. Завещание". В честь дня рождения артиста OBOZREVATEL решил показать, как он выглядел в молодости и рассказать, каким был его путь к славе.

Станислав Боклан родился 12 января 1960 года в городе Брусилов на Житомирщине. Некоторое время после рождения семья жила там, а позже переехала в Киев. У звезды есть младший брат – Николай Боклан, который также известен как актер театра и кино.

В 1984 году Станислав окончил актерский факультет курса Бориса Ставицкого в Киевском государственном институте театрального искусства имени И.К.Карпенка-Карого. После учебы работал в Донецком областном российском драматическом театре.

С 1994 года Боклан – актер Киевского академического Молодого театра. Благодаря своей фактуре, внешности и актерским способностям артист заработал себе в театре амплуа героя-любовника.

Первую роль в кино Станислав Боклан сыграл в сериале "Тарас Шевченко. Завещание" (1992), затем последовали фильм "Американский блюз" (1995), "Репортаж" (1995) и сериалы "Как закалялась сталь" (1999), "След оборотня" (2001), "Кукла" (2002), "Право на защиту" (2002).

В 2013 году актер сыграл кобзаря Ивана Кочергу в исторической драме Олеся Санина "Поводырь", повествующей о путешествии американского мальчика и украинского слепого музыканта по советской Украине.

Одна из самых известных ролей Станислава Боклана, которая принесла ему большую популярность, – роль премьер-министра Украины Юрия Чуйко в сериале "Слуга народа" (2015), лидера коррупционной схемы, который по сюжету был арестован в прямом эфире политического ток-шоу.

В конце 2017 года Боклан стал членом жюри шоу "Лига смеха". В 2019 году артист появился на экранах в сериалах "Папик", "Кровная месть", "Интересы", "Крепостная".

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