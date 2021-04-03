Стало відомо, хто ховався за образом Циклопа в шоу "Маска"

У суботу, 3 квітня, під час одинадцятого випуску популярного шоу "Маска" розсекретили учасника в образі милого Циклопа. Як виявилося, це була співачка Мішель Андраде.

Вона виконала хіт Селени Гомес "Love You Like A Love Song". Навколо особистості учасниці розгорнулася палка дискусія. Судді припускали, що за маскою Циклопа ховається Jerry Heil або ж Андраде, проте їх бентежила відсутність акценту а артистки (щоб подивитися фото і відео, проскрольте до кінця сторінки).

"Ми дуже довго працювали над моїм акцентом, щоб його не було чутно і над записом пісень. Дякую вам за ваші коментарі! Мені було так приємно бути Циклопом. Під час виступів, я навіть не асоціювала себе з Мішель – повністю перевтілювалася. Мені завжди хотілося танцювати і радіти", – поділилася зірка.

Мішель Андраде в образі Циклопа на шоу "Маска" скриншот з відео

Нагадаємо, суддями шоу стали Настя Каменських, Оля Полякова, Андрій Данилко, DZIDZIO і Олег Винник. Ведучий проєкту – Володимир Остапчук.

У шоу за перемогу і звання найсильнішого співака змагаються 16 знаменитостей, чиї обличчя сховані під яскравими костюмами. У кожному випуску після виступів учасників судді голосують за своїх фаворитів. Дві "маски", які набрали найменшу кількість голосів, потрапляють у номінацію.

У кінці випуску за номінантів відкривається нове голосування, у якому беруть участь уже тільки глядачі. За результатами їхнього вибору той, хто повинен покинути шоу, знімає маску, розсекречуючи своє обличчя.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в суботу, 3 квітня, на телеканалі "Україна" під час одинадцятого випуску популярного шоу "Маска" на сцену вийшла таємнича Бабка. В кінці проєкту виявилося, що за образом ховалася співачка Анастасія Приходько.