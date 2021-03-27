Стало відомо, хто ховався за образом Місяця в шоу "Маска"

У суботу, 27 березня, на телеканалі "Україна" під час десятого випуску шоу "Маска" з'явився новий харизматичний герой – загадковий Місяць. Як виявилося, під маскою ховалася українська виконавиця Надія Мейхер.

Зірка виконала запальну композицію. Про це OBOZREVATEL стало відомо під час прямого ефіру (щоб подивитися фото та відео, доскрольте новина до кінця).

Так, чарівний Місяць став першим, хто вийшов на сцену "Маски" в десятому випуску. Він продемонстрував ефектний костюм темних відтінків.

Оля Полякова думала, що це супермодель Алла Костромічова, а Олег Винник заявив, що це співак Алексєєв.Однак в кінці судді все-таки сказали, що за новим образом може бути Надія Мейхер. Як з'ясувалося пізніше, вони мали рацію.

Нагадаємо, суддями шоу стали Настя Каменських, Оля Полякова, Андрій Данилко, DZIDZIO і Олег Винник. Ведучий проєкту – Володимир Остапчук.

У шоу за перемогу і звання найсильнішого співака змагаються 16 знаменитостей, чиї обличчя сховані під яскравими костюмами. У кожному випуску після виступів учасників судді голосують за своїх фаворитів. Дві "маски", які набрали найменшу кількість голосів, потрапляють в номінацію.

В кінці випуску за номінантів відкривається нове голосування, в якому беруть участь вже тільки глядачі. За результатами їх вибору той, хто повинен покинути шоу, знімає маску, розсекречуючи своє обличчя.

Як повідомляв OBOZREVATEL , в суботу, 20 березня, на телеканалі "Україна" показали дев'ятий випуск популярного українського шоу "Маска". В кінці проєкту виявилося, що за чином Буряка ховається співак, випускник першої української "Фабрики зірок" Дмитро Каднай.