Стали відомі перші подробиці весілля Аріани Гранде

27-річна американська співачка Аріана Гранде готується до весілля і поки разом з коханим Далтоном Гомесом обирає місце для проведення заходу. За інформацією інсайдерів, церемонія пройде в Каліфорнії і скромно.

Зазначається, що Гранде не хоче пишне весілля і через пандемію коронавірусу вона чекає, поки ситуація стане більш спокійною. Про це пише видання Us Weekly.

"Вони дивилися місця в декількох містах, але, ймовірно, оберуть Каліфорнію. Вони хочуть дуже скромну церемонію. Офіційно нічого не станеться, поки не буде безпечно", – розповів інсайдер.

Як повідомляє джерело, співачка дуже закохана в свого обранця, і вони щасливі. До речі, Гомес також сподобався родичам Гранде.

"Вони одержимі одне одним і проводять разом майже весь час. Він шалено її любить і робить по-справжньому щасливою. Усі рідні та друзі Аріани обожнюють його", – додав інсайдер.

Нагадаємо, Аріана Гранде вже була заручена з коміком та продюсером Пітером Девідсоном. Однак роман зірок так і не завершився весіллям. Від шлюбу вони відмовилися в жовтні 2018 року й розірвали стосунки.

Аріана Гранде почала зустрічатися з молодшим агентом з елітної нерухомості компанії Aaron Kirman Group Далтоном Гомесом на початку 2020 року. У березні пару сфотографували папараці. На кадрах, які розлетілися мережою, закохані цілувалися.

Аріана та Далтон намагалася тримати свої стосунки якомога далі від преси та публіки. Однак після викриття роману співачка неодноразово публікувала спільні фото з Далтоном Гомесом у соцмережах.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше американська співачка Аріана Гранде встановила в соцмережі Instagram новий рекорд. Артистка стала першою жінкою, яка набрала 200 млн підписників.