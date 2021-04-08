Стали известны первые подробности свадьбы Арианы Гранде

27-летняя американская певица Ариана Гранде готовится к свадьбе и пока вместе с возлюбленным Далтоном Гомесом выбирает место для проведения мероприятия. По информации инсайдеров, церемония пройдет в Калифорнии и скромно.

Отмечается, что Гранде не хочет пышную свадьбу и из-за пандемии коронавируса она ждет, пока ситуация станет более спокойной. Об этом пишет издание Us Weekly.

"Они смотрели места в нескольких городах, но, скорее всего, выберут Калифорнию. Они хотят очень скромную церемонию. Официально ничего не произойдет, пока не будет безопасно", – рассказал инсайдер.

Как сообщает источник, певица очень влюблена в своего избранника, и они счастливы. К слову, Гомес также понравился родственникам Гранде.

"Они одержимы друг другом и проводят вместе почти все время. Он безумно ее любит и делает по-настоящему счастливой. Все родные и друзья Арианы обожают его", – добавил инсайдер.

Напомним, Ариана Гранде уже была помолвлена с комиком и продюсером Питером Дэвидсоном. Однако роман звезд так и не завершился свадьбой. От брака они отказались в октябре 2018 года и разорвали отношения.

Ариана Гранде начала встречаться с младшим агентом по элитной недвижимости компании Aaron Kirman Group Далтоном Гомесом в начале 2020 года. В марте пару сфотографировали папарацци. На кадрах, которые разлетелись по сети, влюбленные целовались.

Ариана и Далтон пыталась держать свои отношения подальше от прессы и публики. Однако после разоблачения романа певица неоднократно публиковала совместные фото с Далтоном Гомесом в соцсетях.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее американская певица Ариана Гранде установила в соцсети Instagram новый рекорд. Артистка стала первой женщиной, которая набрала 200 млн подписчиков.