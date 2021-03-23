Собчак потрапила в скандал через інтерв'ю зі "скопинським маніяком"

Російська телеведуча Ксенія Собчак взяла інтерв'ю у "скопинського маніяка" Віктора Мохова, який недавно звільнився з колонії, та потрапила в скандал. Користувачі мережі звинуватили зірку в "хайпі" та "відсутності совісті й моралі".

Відповідний ролик Собчак опублікувала на особистому YouTube-каналі. У ньому Мохов, який відбував покарання за викрадення і насильство над двома неповнолітніми дівчатами, заявив, що йому "по кайфу" бути знаменитим. Він також розкрив деякі подробиці жахливих злочинів (щоб переглянути, доскрольте до кінця сторінки).

Ролик Собчак про "скопинського маніяка" викликав бурхливу реакцію в мережі. Користувачі обурилися тим, що в насильника беруть інтерв'ю і роблять із нього "суперзірку".

"Собчак без моралі, без совісті. Така людина повинна бути вигнанцем у суспільстві, а Собчак тягне його на інтерв'ю", "Ну що ж. Ксенія вкотре довела, що дна для неї не існує", "Якби Собчак уявила на місці цих дівчаток свою доньку, вона б так мило з ним не розмовляла... Що за жах взагалі?", "Це ж треба стільки уваги цій недолюдині! Він же кайфує від цієї уваги! Навіщо ви це робите?" – написали люди.

Також телеведучу запідозрили в тому, що вона заплатила Мохову чималу суму за одкровення.

"Мужик зґвалтував двох неповнолітніх, а йому ще й гроші платять. Навіщо? Навіщо ви піарите його?", "Мене вбиває той факт, що маніяк вийшов і всі його завалюють грошима, щоб взяти інтерв'ю", – додали користувачі.

Віктора Мохова посадили до в'язниці у 2004-му. У 2000 році він викрав 14-річну Катерину Мартинову і 17-річну Олену Самохіну. Чоловік тримав школярок у бункері, який заздалегідь вирив на своїй ділянці під гаражем, як секс-рабинь протягом 1296 днів. Врятуватися дівчатам вдалося, передавши на волю записку.

Мохов вийшов на свободу 3 березня 2021 року після 17 років ув'язнення. За маніяком встановлять адміністративний нагляд строком на 6 років.

Раніше OBOZREVATEL публікував підбірку скандалів за участю Ксенії Собчак. Гучні висловлювання телеведучої про Крим і ситуацію в Білорусі.