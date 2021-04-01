'Слуги народу' засвітилися в Раді з елітними сумками від Dolce&Gabbana. Фото

На позачергове засідання Верховної Ради нардепка від "Слуги народу" Ірина Аллахвердієва прийшла з новинкою сезону – сумкою-тоут Sicily 62 від Dolce & Gabbana, вартість якої становить близько 62 тисяч гривень. Аксесуар зроблений виключно з телячої шкіри.

Відомо, що у політикині велика колекція сумок від всесвітньо відомих брендів, в її гардеробі є екземпляри від Gucci і Yves Saint Laurent. Про це пише "Страна" (щоб подивитися фото, доскрольте новину до кінця).

Нардепка від "Слуги народу" Єлизавета Ясько нещодавно опублікувала на своїй сторінці в Instagram знімок, на якому позує з сумочкою від Dolce & Gabbana. Це модель Sicily Soft з м'ятої телячої шкіри.

Така сумка – культовий аксесуар поза модою і часом, ціна якої більше 56 тисяч гривень. Усередині оригінальної сумки повинна бути підкладка з леопардовим принтом, а також кишеня на блискавці і відділення для смартфона. У комплекті йде з фірмовим захисним чохлом.

Зазначається, що близько року тому у ВР з такою ж сумкою тільки червоного кольору приходила народна депутатка від "Слуги народу" Оксана Дмитрієва та Роксолана Підласа.

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