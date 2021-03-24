Слєпаков висміяв Собчак за інтерв'ю зі 'скопинським маніяком'

Російський гуморист і продюсер Семен Слєпаков написав вірш про поведінку телеведучої Ксенії Собчак, яка взяла інтерв'ю у "скопинского маніяка" Віктора Мохова.

Відповідний пост комік опублікував на сторінці в Instagram. Він пожартував про наполегливість знаменитості, а також про проблеми маніяка.

Так, спочатку у вірші Собчак прийшла додому до Мохова, щоб записати з ним інтерв'ю і "дізнатися його сутність". Чоловік відмовлявся, оскільки у нього нібито багато справ по дому: "ланцюги закріпити у стіні", "вирити в підвалі водостік і підвести до нього стільчак".

За сюжетом Слєпакова телеведуча почала переслідувати Мохова, щоб все-таки поговорити з ним. І коли маніяк пригрозив "кинути її в льох", то зірка відповіла, що для неї немає перешкод і вона "хоче потрапити в топ на YouTube".

Також Собчак нібито запропонувала чоловікові "помацати її форми", але маніяк відмовився і в підсумку дав їй інтерв'ю: "Я б таку красти не став", – завершується цими словами вірш гумориста.

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