Слепаков высмеял Собчак за интервью со 'скопинским маньяком'

Российский юморист и продюсер Семен Слепаков написал стих о поведении телеведущей Ксении Собчак, которая взяла интервью у "скопинского маньяка" Виктора Мохова.

Соответствующий пост комик опубликовал на странице в Instagram. Он пошутил о настойчивости знаменитости, а также о проблемах маньяка.

Так, сначала в стихотворении Собчак пришла домой к Мохову, чтобы записать с ним интервью и "узнать его сущность". Мужчина отказывался, так как у него якобы много дел по дому: "цепи закрепить в стене", "вырыть в подвале водосток и подвести к нему стульчак".

По сюжету Слепакова телеведущая начала преследовать Мохова, чтобы все-таки поговорить с ним. И когда маньяк пригрозил "бросить ее в погреб", то звезда ответила, что для нее нет препятствий и она "хочет попасть в топ на YouTube".

Также Собчак якобы предложила мужчине "потрогать ее формы", но маньяк отказался и в результате дал ей интервью: "Я б такую красть не стал", – завершается этими словами стихотворение юмориста.

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