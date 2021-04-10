Шоу "Маска": дивитися дванадцятий випуск онлайн

У суботу, 10 квітня, на телеканалі "Україна" стартував грандіозний фінал популярного шоу "Маска". Троє загадкових персонажів будуть боротися за перемогу в проєкті і покажуть свої обличчя.

В останньому випуску глядачі побачать ефектні виступи романтичного Дракона, величного Сонця і мужнього Носоріга. OBOZREVATEL стежить за прямим ефіром і розповість про всі найцікавіші події.

Нагадаємо, суддями шоу стали Настя Каменських, Оля Полякова, Андрій Данилко, DZIDZIO і Олег Винник. Ведучий проєкту – Володимир Остапчук.

У кожному ефірі глядачі знімали маску з одного героя. Так, українці дізналися, що в образі привітної Крапанки ховалася кінорежисерка Оксана Байрак, кокетливої Лисиці – хореографиня Олена Шоптенко, розкішної Пави – співачка Ірина Федишин, а запальної Кози – психологиня Наталя Холоденко.

У костюмі легендарного Лева виступав співак Олександр Пономарьов, звабливої Троянди – співачка і актриса Аліна Гросу, магічного Мольфара – телеведучий Павло Костіцин, веселого Буряка – музикант Дмитро Каднай, а епатажного Сома – продюсер Іраклі Макацарія.

За крок до фіналу розкрили особистості зворушливого Жабеня, яким був актор і гуморист Євген Сморигін, ефектної Бабки, в образі якої ховалася співачка Анастасія Приходько, і неймовірно милого Циклопа, в якому маскувалася співачка Michelle Andrade.

Раніше OBOZREVATEL писав про те, як пройшов одинадцятий випуск шоу "Маска". У ньому викрили одразу чотирьох учасників – солодке Мохіто, веселе Жабеня, таємничу Бабку і Циклопа.