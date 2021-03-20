Шоу "Маска": усі подробиці дев'ятого випуску

У суботу, 20 березня, на телеканалі "Україна" показали дев'ятий випуск популярного українського шоу "Маска". У кінці проєкту виявилося, що за образом Буряка ховається співак, випускник першої української "Фабрики зірок" Дмитро Каднай.

Так, ведучий Володимир Остапчук з'явився в образі мільйонерки донни Рози з відомої кінострічки "Здрастуйте, я ваша тітка!". OBOZREVATEL стежив за головними подіями на шоу і розповість усі подробиці (щоб подивитися фото, доскрольте новину до кінця).

Першим на сцену вийшов новий загадковий герой – вишуканий Ворон. Він виконав відомий хіт "Юра, прости" гурту"НеАнгели". Персонаж заплутав детективів, адже незрозуміло, хто під маскою – чоловік чи жінка. У підсумку Вороном виявилася Злата Огнєвіч.

Вишуканий Ворон на шоу "Маска" Instagram шоу "Маска"

Потім на сцену вийшов могутній Дракон. Він виконав пісню Макса Барських – "Подруга-ночь". Журі вважає, що під маскою Сергій Бабкін, Арсен Мірзоян, Тарас Тополя або ж Григорій Решетник.

Могутній Дракон на шоу "Маска" Instagram шоу "Маска"

Наступним на легендарній сцені з'явився милий Циклоп. Персонаж виступив з піснею Григорія Лепса і Стаса П'єхи – "Она не твоя". Судді припускають, що під маскою ховається Мішель Андраде або Jerry Heil.

Милий Циклоп на шоу "Маска" Instagram шоу "Маска"

Після цього на шоу виступив загадковий Сом, особистість якого хочуть дізнатися не тільки судді, а й глядачі. Персонаж виконав пісню Олега Кензова – "По кайфу". Журі заплуталися і зовсім не знають, хто ховається за маскою.

Після цього на шоу виступив загадковий Сом Instagram шоу "Маска"

На сцені також з'явилося веселе Жабеня, яке виступило з піснею Quest Pistols Show – "Белая стрекоза любви". Судді припускають, що цей персонаж Михайло Поплавський або Ігор Ласточкін.

На сцені також з'явилося веселе Жабеня Instagram шоу "Маска"

Потім на сцені проєкту "Маска" з'явився Буряк. Він вразив глядачів і суддів своїм виконанням пісні Conchita Wurst – Rise Like a Phoenix. Судді вважають, що за образом ховається Дмитро Каднай.

Буряк виступив на шоу "Маска" Instagram шоу "Маска"

Також виступила вишукана Бабка. Вона здивувала своїм яскравим виступом з піснею LP – Lost on You. Судді припустили, що за образом ховається Анастасія Приходько або навіть Ірина Аллегрова.

Також виступила вишукана Бабка Instagram шоу "Маска"

Хто ховається за образом Сонця дуже турбує як глядачів, так і суддів. Персонаж виконав пісню Лариси Доліної – "Стена". На думку журі, це може бути Катерина Бужинська, Тіна Кароль, Таїсія Повалій або Міла Нітіч.

Хто ховається за образом Сонця дуже турбує як глядачів, так і суддів Instagram шоу "Маска"

Мужній Носоріг присвятив свій виступ на шоу Олі Поляковій. Він виконав її пісню "Номер 1". Судді думають, що за образом може ховатися сам чоловік співачки Вадим.

Мужній Носоріг присвятив свій виступ на шоу Олі Поляковій

У кінці шоу глядачі і судді вирішили розкрити персонажа Буряка. Ним виявився співак Дмитро Каднай.

Дмитро Каднай в образі Буряка Пресслужба ТРК "Україна"

Нагадаємо, суддями шоу стали Настя Каменських, Оля Полякова, Андрій Данилко, DZIDZIO і Олег Винник. Ведучий проєкту – Володимир Остапчук.

У шоу за перемогу і звання найсильнішого співака змагаються 16 знаменитостей, чиї обличчя сховані під яскравими костюмами. У кожному випуску після виступів учасників судді голосують за своїх фаворитів. Дві "маски", які набрали найменшу кількість голосів, потрапляють у номінацію.

У кінці випуску за номінантів відкривається нове голосування, у якому беруть участь уже тільки глядачі. За результатами їхнього вибору той, хто повинен покинути шоу, знімає маску, розсекречуючи своє обличчя.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у суботу, 13 березня, на телеканалі "Україна" пройшов восьмий випуск популярного шоу "Маска". У кінці ефіру стало відомо, що під маскою Мольфара ховався телеведучий Павло Костіцин.