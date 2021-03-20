Шоу "Маска": все подробности девятого выпуска
В субботу, 20 марта, на телеканале "Украина" показали девятый выпуск популярного украинского шоу "Маска". В конце проекта оказалось, что за образом Буряка прячется певец, выпускник первой украинской "Фабрики звезд" Дмитрий Каднай.
Ведущий Владимир Остапчук появился в образе миллионерши донны Розы из известной киноленты "Здравствуйте, я ваша тетя!". OBOZREVATEL следил за главными событиями на шоу и расскажет все подробности (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).
Первым на сцену вышел новый загадочный герой – изысканный Ворон. Он исполнил известный хит "Юра, прости" группы "НеАнгелы". Персонаж запутал детективов, ведь непонятно, кто под маской – мужчина или женщина. В результате Вороном оказалась Злата Огневич.
Затем на сцену вышел могущественный Дракон. Он исполнил песню Макса Барских – "Подруга-ночь". Жюри считает, что под маской Сергей Бабкин, Арсен Мирзоян, Тарас Тополя или же Григорий Решетник.
Следующим на легендарной сцене появился милый Циклоп. Персонаж выступил с песней Григория Лепса и Стаса Пьехи – "Она не твоя". Судьи предполагают, что под маской прячется Мишель Андраде или Jerry Heil.
После этого на шоу выступил загадочный Сом, личность которого хотят узнать не только судьи, но и зрители. Персонаж исполнил песню Олега Кензова – "По кайфу". Жюри запутались и совсем не знают, кто скрывается за маской.
На сцене также появилось веселое Жабеня, которое выступило с песней Quest Pistols Show – "Белая стрекоза любви". Судьи предполагают, что этот персонаж Михаил Поплавский или Игорь Ласточкин.
Затем на сцене проекта "Маска" появился Буряк. Он восхитил зрителей и судей своим исполнением песни Conchita Wurst – Rise Like a Phoenix. Судьи считают, что за образом скрывается Дмитрий Каднай.
Также выступила изысканная Бабка. Она удивила своим ярким выступлением с песней LP – Lost on You. Судьи предположили, что за образом прячется Анастасия Приходько или даже Ирина Аллегрова.
Кто скрывается за образом Солнца очень беспокоит как зрителей, так и судей. Персонаж исполнил песню Ларисы Долиной – "Стена". По мнению жюри, это может быть Екатерина Бужинская, Тина Кароль, Таисия Повалий или Мила Нитич.
Мужественный Носорог посвятил свое выступление на шоу Оле Поляковой. Он исполнил ее песню "Номер 1". Судьи думают, что за образом может скрываться сам супруг певицы Вадим.
В конце шоу зрители и судьи решили раскрыть персонажа Буряка. Им оказался певец Дмитрий Каднай.
Напомним, судьями шоу стали Настя Каменских, Оля Полякова, Андрей Данилко, DZIDZIO и Олег Винник. Ведущий проекта – Владимир Остапчук.
В шоу за победу и звание сильнейшего певца соревнуются 16 знаменитостей, чьи лица скрыты под яркими костюмами. В каждом выпуске после выступлений участников судьи голосуют за своих фаворитов. Две "маски", которые набрали наименьшее количество голосов, попадают в номинацию.
В конце выпуска за номинантов открывается новое голосование, в котором участвуют уже только зрители. По результатам их выбора тот, кто должен покинуть шоу, снимает маску, рассекречивая свое лицо.
Как сообщал OBOZREVATEL, в субботу, 13 марта, на телеканале "Украина" прошел восьмой выпуск популярного шоу "Маска". В конце эфира стало известно, что под маской Мольфара скрывался телеведущий Павел Костицын.