Шоу "Маска": все подробности девятого выпуска

В субботу, 20 марта, на телеканале "Украина" показали девятый выпуск популярного украинского шоу "Маска". В конце проекта оказалось, что за образом Буряка прячется певец, выпускник первой украинской "Фабрики звезд" Дмитрий Каднай.

Ведущий Владимир Остапчук появился в образе миллионерши донны Розы из известной киноленты "Здравствуйте, я ваша тетя!". OBOZREVATEL следил за главными событиями на шоу и расскажет все подробности (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Первым на сцену вышел новый загадочный герой – изысканный Ворон. Он исполнил известный хит "Юра, прости" группы "НеАнгелы". Персонаж запутал детективов, ведь непонятно, кто под маской – мужчина или женщина. В результате Вороном оказалась Злата Огневич.

Изысканный Ворон на шоу "Маска" Instagram шоу "Маска"

Затем на сцену вышел могущественный Дракон. Он исполнил песню Макса Барских – "Подруга-ночь". Жюри считает, что под маской Сергей Бабкин, Арсен Мирзоян, Тарас Тополя или же Григорий Решетник.

Могущественный Дракон на шоу "Маска" Instagram шоу "Маска"

Следующим на легендарной сцене появился милый Циклоп. Персонаж выступил с песней Григория Лепса и Стаса Пьехи – "Она не твоя". Судьи предполагают, что под маской прячется Мишель Андраде или Jerry Heil.

Милый Циклоп на шоу "Маска" Instagram шоу "Маска"

После этого на шоу выступил загадочный Сом, личность которого хотят узнать не только судьи, но и зрители. Персонаж исполнил песню Олега Кензова – "По кайфу". Жюри запутались и совсем не знают, кто скрывается за маской.

После этого на шоу выступил загадочный Сом Instagram шоу "Маска"

На сцене также появилось веселое Жабеня, которое выступило с песней Quest Pistols Show – "Белая стрекоза любви". Судьи предполагают, что этот персонаж Михаил Поплавский или Игорь Ласточкин.

На сцене также появилось веселое Жабеня Instagram шоу "Маска"

Затем на сцене проекта "Маска" появился Буряк. Он восхитил зрителей и судей своим исполнением песни Conchita Wurst – Rise Like a Phoenix. Судьи считают, что за образом скрывается Дмитрий Каднай.

Буряк выступил на шоу "Маска" Instagram шоу "Маска"

Также выступила изысканная Бабка. Она удивила своим ярким выступлением с песней LP – Lost on You. Судьи предположили, что за образом прячется Анастасия Приходько или даже Ирина Аллегрова.

Также выступила изысканная Бабка Instagram шоу "Маска"

Кто скрывается за образом Солнца очень беспокоит как зрителей, так и судей. Персонаж исполнил песню Ларисы Долиной – "Стена". По мнению жюри, это может быть Екатерина Бужинская, Тина Кароль, Таисия Повалий или Мила Нитич.

Кто скрывается за образом Солнца очень беспокоит как зрителей, так и судей Instagram шоу "Маска"

Мужественный Носорог посвятил свое выступление на шоу Оле Поляковой. Он исполнил ее песню "Номер 1". Судьи думают, что за образом может скрываться сам супруг певицы Вадим.

Мужественный Носорог посвятил свое выступление на шоу Оле Поляковой Instagram шоу "Маска"

В конце шоу зрители и судьи решили раскрыть персонажа Буряка. Им оказался певец Дмитрий Каднай.

Дмитрий Каднай в образе Буряка Пресс-служба ТРК "Украина"

Напомним, судьями шоу стали Настя Каменских, Оля Полякова, Андрей Данилко, DZIDZIO и Олег Винник. Ведущий проекта – Владимир Остапчук.

В шоу за победу и звание сильнейшего певца соревнуются 16 знаменитостей, чьи лица скрыты под яркими костюмами. В каждом выпуске после выступлений участников судьи голосуют за своих фаворитов. Две "маски", которые набрали наименьшее количество голосов, попадают в номинацию.

В конце выпуска за номинантов открывается новое голосование, в котором участвуют уже только зрители. По результатам их выбора тот, кто должен покинуть шоу, снимает маску, рассекречивая свое лицо.

Как сообщал OBOZREVATEL, в субботу, 13 марта, на телеканале "Украина" прошел восьмой выпуск популярного шоу "Маска". В конце эфира стало известно, что под маской Мольфара скрывался телеведущий Павел Костицын.