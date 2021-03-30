Шерон Стоун збільшили груди без її згоди

Відома американська актриса, продюсер і колишня модель Шерон Стоун зізналася, що груди їй збільшили без її згоди під час реконструктивної хірургії після видалення пухлин.

Такими подробицями знаменитість поділилася в своїх мемуарах, пише видання P eople. За її словами, в 2001 році вона перенесла серйозну операцію по реконструкції грудей. Це сталося після того, як їй видалили кілька величезних доброякісних пухлин.

Коли ж актриса відійшла від наркозу і побачила, що сталося, то була шокована.

"Коли з мене зняли бинти, я виявила, що груди збільшилися на цілий розмір. Хірург виправдав це тим, що тепер вони більше відповідають розміру моїх стегон. Однак своєї згоди на це я не давала, ніхто навіть не питав", – пояснила Шерон Стоун.

До того ж лікар заявив зірці, що "з великим бюстом вона буде виглядати набагато краще".

Як повідомляв OBOZREVATEL , дівчина сильно пошкодувала про збільшення грудей. У неї з'явилася маса проблем зі здоров'ям: почалися болі в грудній клітці і суглобах, дихальні ускладнення, а також вона частково втратила пам'ять і не може згадати деякі моменти з життя.