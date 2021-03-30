Шэрон Стоун увеличили грудь без ее согласия

Известная американская актриса, продюсер и бывшая модель Шэрон Стоун призналась, что грудь ей увеличили без ее согласия во время реконструктивной хирургии после удаления опухолей.

Такими подробностями знаменитость поделилась в своих мемуарах, пишет издание People. По ее словам, в 2001 году она перенесла серьезную операцию по реконструкции груди. Это случилось после того, как ей удалили несколько огромных доброкачественных опухолей.

Когда же актриса отошла от наркоза и увидела, что произошло, то была шокирована.

"Когда с меня сняли бинты, я обнаружила, что грудь увеличилась на целый размер. Хирург оправдал это тем, что теперь она больше соответствует размеру моих бедер. Однако своего согласия на это я не давала, никто даже его не спрашивал", – объяснила Шэрон Стоун.

Вдобавок врач заявил звезде, что "с большим бюстом она будет выглядеть гораздо лучше".

Как сообщал OBOZREVATEL, девушка сильно пожалела об увеличении груди. У нее появилась масса проблем со здоровьем: начались боли в грудной клетке и суставах, дыхательные усложнения, а также она частично лишилась памяти и не может вспомнить некоторые моменты из жизни.