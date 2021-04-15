Сердючка привітала Пугачову знаковим фото

Відомий український співак, композитор і гуморист Андрій Данилко привітав російську естрадну співачку Аллу Пугачову з днем народження, опублікувавши архівний кадр.

Так, на офіційній сторінці свого популярного травесті-образу Вєрки Сердючки, який був придуманий артистом, він розмістив відповідну фотографію. На ній позувала молода Пугачова в ефектному вбранні: блузка з яскравим орнаментом, штани-кльош і босоніжки на платформі (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

"З Днем народження, Алло! Перша назавжди", – йдеться в підписі до знімка.

Долучилися до привітань і фанати. Ось, що вони пишуть:

"І в мене! На всі часи", "Ось це кадр!", "Супер фото", "Прекрасна", "Вона велика! Таке щастя, що ми живемо з нею в один час! І як ви колись сказали: "Який же я щасливий, що вона може жити зараз так, як вона хоче і як їй подобається!"," Фото на мільйон яскраво-червоних троянд".

Раніше OBOZREVATEL писав про те, що в четвер, 15 квітня, російській співачці Аллі Пугачовій виповнилось 72 роки. Фанати не втомлюються захоплюватися красою і талантами артистки, а на її рахунку п'ять шлюбів і кілька бурхливих романів.