Сердючка поздравила Пугачеву знаковым фото

Известный украинский певец, композитор и юморист Андрей Данилко поздравил российскую эстрадную певицу Аллу Пугачеву с днем рождения, опубликовав архивный кадр.

Так, на официальной странице своего популярного травести-образа Верки Сердючки, который был придуман артистом, он разместил соответствующую фотографию. На ней позировала молодая Пугачева в эффектном наряде: блузка с ярким орнаментом, брюки-клеш и босоножки на платформе (чтобы посмотреть фото, проскролльте до конца страницы).

"С Днем рождения, Алла! Первая навсегда", – говорится в подписи к снимку.

Присоединились к поздравлениям и фанаты. Вот, что они пишут по этому поводу:

"И у меня! На все времена", "Вот это кадр!", "Супер фото", "Прекрасная", "Она великая! Такое счастье, что мы живем с ней в одно время! И как вы когда-то сказали: "Как я счастлив, что она может жить сейчас так, как она хочет и как ей нравится!", "Фото на миллион алых роз".

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что в четверг, 15 апреля, российской певице Алле Пугачевой исполнилось 72 года. Фанаты не устают восхищаться красотой и талантами артистки, а на ее счету пять браков и несколько бурных романов.