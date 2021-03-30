Пропагандистка Стриженова розповіла про важку травму після ефіру про Крим і Голодомор. Відео

Російській пропагандистці Катерині Стриженовій, яка впала в прямому ефірі ток-шоу "Время покажет" на "Первом канале", прооперували зламану руку.

Про це вона повідомила на своїй сторінці в Instagram, записавши відеозвернення до своїх підписників (щоб подивитися фото та відео, доскрольте до кінця сторінки). Тележурналістка поділилася, що ушкодження виявилося серйозним: зі зміщенням і осколками. Навіть довелося ставити пластину.

"Хочу сказати, що я жива. Відходжу після наркозу... Дуже багато людей телефонують і пишуть, я просто фізично не можу всім відповісти, але дякую, що ви турбуєтеся про мене", – вимовила Катерина.

Також телеведуча заявила, що після її випадкового падіння під час прямого ефіру рука розпухла за лічені хвилини. Їй дуже пощастило, що поруч чергувала швидка допомога, яка змогла швидко зреагувати.

Скриншот відео.

Як повідомляв OBOZREVATEL, під час передачі "Время покажет" гості обговорювали тему окупації Криму та Голодомору в Україні. Катерина Стриженова брала активну участь у дебатах, а коли вирішила перервати спір і оголосила рекламну паузу, оступилася.