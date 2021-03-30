Пропагандистка Стриженова рассказала о тяжелой травме после эфира о Крыме и Голодоморе. Видео

Российской пропагандистке Екатерине Стриженовой, которая упала в прямом эфире ток-шоу "Время покажет" на "Первом канале", прооперировали сломанную руку.

Об этом она сообщила на своей странице в Instagram, записав видеообращение к своим подписчикам (чтобы посмотреть фото и видео, проскролльте до конца страницы). Тележурналистка поделилась, что повреждение оказалось серьезным: со смещением и осколками. Даже пришлось ставить пластину.

"Хочу сказать, что я живая. Отхожу после наркоза…Очень много людей звонят и пишут, я просто физически не могу всем ответить, но спасибо, что вы беспокоитесь обо мне", – произнесла Екатерина.

Также телеведущая заявила, что после ее случайного падения во время прямого эфира рука распухла за считанные минуты. Ей сильно повезло, что рядом дежурила скорая помощь, которая смогла быстро среагировать.

Скриншот видео.

Как сообщал OBOZREVATEL, во время передачи "Время покажет" гости обсуждали тему оккупации Крыма и Голодомора в Украине. Екатерина Стриженова принимала активное участие в дебатах, а когда решила прервать спор и объявила рекламную паузу, оступилась.