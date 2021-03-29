Пропагандистка РФ Стриженова впала в ефірі передачі про Крим і Голодомор в Україні. Відео

Російська пропагандистка Катерина Стриженова не помітила сходинки і впала в прямому ефірі ток-шоу "Время покажет".

Під час передачі гості обговорювали тему окупації Криму та Голодомору в Україні. Телеведуча брала активну участь в дебатах, а коли вирішила перервати спір і оголосила рекламну паузу, оступилася (щоб подивитися відео, проскролльте до кінця сторінки).

"Така політика. За що ще ми повинні покаятися – після реклами", – викрикнула Стриженова, зробивши кілька різких кроків назад.

Раніше міністр культури і інформаційної політики Олександр Ткаченко заявив, що російські медіа навмисне спотворюють образ України і українців, а також назвав топ-3 тез пропаганди країни-агресора про нашу державу.

Пропаганда №1: "Державна влада України ущемляє російськомовне населення"

Пропаганда №2: "Україна – не самостійне держава, а інструмент західних політиків "

Пропаганда №3: "Санкції проти Медведчука – це боротьба зі свободою слова і репресії, пов'язані з падінням рейтингу Зеленського".

Як повідомляв OBOZREVATEL, в 2015 році був випущений каналом "Росія-1" пропагандистський фільм "Крим. Шлях на батьківщину".

У ньому президент Росії Володимир Путін зізнавався, як рятував екс-президента України Віктора Януковича і віддавав наказ про "повернення" Криму до складу Російської Федерації.

Крім того, глава країни-агресора запевняв, що кримчани нібито самі виявили бажання стати російськими громадянами і змусили його здійснити це. Путін виправдовував себе тим, що "не міг кинути їх під каток націоналістів".