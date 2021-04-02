Принца Гаррі сфотографували на пляжі в Каліфорнії: в мережі показали ексклюзивні кадри

Журнал People опублікував серію ексклюзивних фото принца Гаррі, де він зображений під час прогулянки зі своєю собакою Пулою на пляжі Каліфорнії.

Відповідні знімки були опубліковані на офіційному сайті видання. Герцог Сассекський був одягнений у білу футболку та сині шорти карго. Свій образ він доповнив кепкою і сонцезахисними окулярами (щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки).

Принц Гаррі на прогулянці з собакою people.com

За словами інсайдерів, Гаррі провів цілий день на пляжі разом зі своїм вихованцем. Вони грали в м'яч, і що собака, що принц не боялися промокнути.

"Гаррі мав абсолютно невимушений вигляд... Він чудово ладнає зі своєю собакою, вигулює її без повідця. Він виглядав так само, як місцевий житель Монтесіто, який просто робить свою справу – дуже розслаблено гуляє босоніж", – йдеться в публікації.

Принц Гаррі на пляжі в Каліфорнії people.com

Принц Гаррі провів цілий день на пляжі разом зі своєю собакою people.com

Принц Гаррі на прогулянці з собакою people.com

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