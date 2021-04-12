Принц Вільям відреагував на смерть Філіпа

Принц Вільям прокоментував смерть свого дідуся, принца Філіпа, який помер 9 квітня у віці 99 років.

Відповідне звернення опубліковане на сторінці королівської сім'ї в Instagram і проілюстровано архівною фотографією з правнуком.

"Століття життя мого діда було визначено служінням – своїй країні, його дружині і королеві, а також сім'ї. Мені пощастило, що я не просто керувався його прикладом, але він постійно був присутній в дорослому житті – як в хороші, так і в найважчі дні ", – підкреслив принц.

Вільям зазначив, що ніколи не буде приймати як належне особливі спогади його дітей і згадав випадок, коли прадід приїхав в кареті за ними.

"Мій дід був непересічною людиною і належав до видатного покоління. Кетрін і я продовжимо робити те, що він хотів, і будемо підтримувати королеву", – резюмував він.

Нагадаємо, принц Філіп помер 9 квітня у віці 99 років. Його поховають в саду Фрогмор на території Віндзорського замку. У Британії оголосили національну жалобу – королівська сім'я буде сумувати 30 днів.

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