Принц Вільям і Кейт Міддлтон переїжджають із Лондона – ЗМІ

У ЗМІ з'явилася інформація про те, що незабаром принц Вільям і Кейт Міддлтон покинуть Кенсінгтонський палац і переїдуть у свій заміський будинок Анмер-Холл. Житло розташоване в Норфолку.

Так, королівська сім'я оселиться там на постійній основі. Про це повідомляє видання The Daily Express (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

Як стало відомо, цей будинок королева Єлизавета II подарувала на весілля принцу Вільяму і Кейт Міддлтон. Відповідно до джерела, період пандемії подружжя переважно провели саме в цьому місці.

Варто зазначити, що Анмер-Холл є частиною королівського маєтку Сандрінгем. Раніше Єлизавета II святкувала там Різдво зі своїми рідними.

Нагадаємо, Сандрінгем побудований у 18 столітті. Спеціально для королівської сім'ї його реконструювали за 1,5 мільйона фунтів стерлінгів. Замок має кремові еркери і фіранки пісочного кольору із зубчастим обробленням по краях.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше принц Вільям та Кейт Міддлтон порушили правила самоізоляції у Великобританії. Подружжя було помічене з трьома своїми дітьми під час прогулянки в Норфолку із сім'єю принца Едварда