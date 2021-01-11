Принц Уильям и Кейт Миддлтон переезжают из Лондона – СМИ

В СМИ появилась информация о том, что вскоре принц Уильям и Кейт Миддлтон покинут Кенсингтонский дворец и переедут в свой загородный дом Анмер-Холл. Жилье расположено в Норфолке.

Так, королевская семья поселится там на постоянной основе. Об этом сообщает издание The Daily Express (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Как стало известно, данный дом королева Елизавета II подарила на свадьбу принцу Уильяму и Кейт Миддлтон. Согласно источнику, период пандемии супруги в основном провели именно в этом месте.

Стоит отметить, что Анмер-Холл является частью королевского поместья Сандрингем. Ранее Елизавета II отмечала там Рождество со своими родными.

Напомним, Сандрингем построен в 18 веке. Специально для королевской семьи его реконструировали за 1,5 миллионов фунтов стерлингов. Замок имеет кремовые эркеры и занавески песочного цвета с зубчатой отделкой по краям.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее принц Уильям и Кейт Миддлтон нарушили правила самоизоляции в Великобритании. Супруги были замечены с тремя своими детьми во время прогулки в Норфолке с семьей принца Эдварда.