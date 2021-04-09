Принц Гаррі збирається приїхати до Британії на похорон дідуся – ЗМІ

У зв'язку зі смертю принца Філіпа герцог Сассекський Гаррі планує приїхати до Великобританії, але чи приєднається до нього його дружина Меган Маркл – поки невідомо.

Про це повідомляє видання Daily Mail, посилаючись на джерело в оточенні королівської сім'ї. За його словами, Гаррі зробить усе можливе, щоб повернутися на батьківщину й побути з рідними в цей важкий час.

У джерелі зазначається, що приїзд Маркл до Британії залишається під питанням і її очікує консультація з лікарями – необхідно переконатися, що для вагітної герцогині переліт буде безпечним.

"Меган вагітна, тому їй потрібно буде порадитися з лікарями про те, чи безпечно їй подорожувати, але я думаю, що Гаррі обов'язково поїде", – підсумував співрозмовник.

Нагадаємо, похорони герцога не будуть державними, його поховають у саду Фрогмор на території Віндзорського замку.

У січні 2020 року принц Гаррі та Меган Маркл заявили про своє рішення відмовитися від королівських повноважень. Такий крок спровокував хвилю розмов у ЗМІ і, за чутками, – розкол у Віндзорській династії.

31 березня 2020 року Гаррі й Меган офіційно перестали представляти королівську родину Великобританії. Окрім іншого, їх позбавили державного фінансування. А в липні подружжя придбало власний будинок у Санта-Барбарі (Каліфорнія, США).

У вересні герцог та герцогиня Сассекські підписали багаторічний контракт зі стримінговим сервісом Netflix. Їхня продюсерська компанія випускатиме для Netflix документальні фільми й серіали, художні фільми та дитячі програми.

Як повідомляв OBOZREVATEL, принцу Філіпу влітку 2021 року мало б виповнитися 100 років. Але він був проти того, щоб святкувати день народження і заявляв, що вже і так "розвалюється".