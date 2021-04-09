Принц Гарри собирается приехать в Британию на похороны дедушки – СМИ

В связи со смертью принца Филиппа герцог Сассекский Гарри планирует приехать в Великобританию, но присоединится ли к нему его супруга Меган Маркл – пока неизвестно.

Об этом сообщает издание Daily Mail, ссылаясь на источник в окружении королевской семьи. По его словам, Гарри сделает все возможное, чтобы вернуться на родину и побыть с родными в это тяжелое время.

В источнике отмечается, что приезд Маркл в Британию остается под вопросом и ей предстоит консультация с врачами – необходимо убедиться, что для беременной герцогини перелет будет безопасным.

"Меган беременна, поэтому ей нужно будет посоветоваться с врачами о том, безопасно ли ей путешествовать, но я думаю, что Гарри обязательно поедет", – подытожил собеседник.

Напомним, похороны герцога не будут государственными, его похоронят в саду Фрогмор на территории Виндзорского замка.

В январе 2020 года принц Гарри и Меган Маркл заявили о своем решении отказаться от королевских полномочий. Такой шаг спровоцировал волну разговоров в СМИ и, по слухам, – раскол в Виндзорской династии.

31 марта 2020 года Гарри и Меган официально перестали представлять королевскую семью Великобритании. Среди прочего их лишили государственного финансирования. А в июле супруги обзавелись собственным домом в Санта-Барбаре (Калифорния, США).

В сентябре герцог и герцогиня Сассекские подписали многолетний контракт со стриминговым сервисом Netflix. Их продюсерская компания станет выпускать для Netflix документальные фильмы и сериалы, художественные фильмы и детские программы.

Как сообщал OBOZREVATEL, принцу Филиппу летом 2021 года должно было исполнится 100 лет. Но он был против того, чтобы праздновать день рождения и заявлял, что уже и так "разваливается".