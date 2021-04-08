Порнорежисер – про Гречина: масштаби його вечірок вражають, буває до 150 дівчат

Відомий порнорежисер і постачальник ескорт-послуг Боб Джек (Сергій Михайлов) заявив, що організатор голої фотосесії дівчат у Дубаї, киянин Віталій Гречин, любитель красивих дівчат і йому подобається позувати та фотографуватися в їхньому оточенні.

За словами Михайлова, чоловік проводить закриті вечірки за участю моделей по всьому світу. Найулюбленіші місця – це Київ, Париж, Трансильванія, Мальдіви. Про це режисер повідомив виданню NEWS.ru

Як розповів знаменитість, масштаби заходів Гречина вражають навіть "бувалих". На деякі вечірки прибуває до 150 дівчат модельної зовнішності. Михайлов впевнений, що "все це свято життя потрібне бізнесменові, щоб потішити своє самолюбство".

Крім того, порнорежисер зазначив, що з більшістю із заарештованих дівчат він добре знайомий – вони є прихильницями творчості його колишньої дружини, співачки Каті Самбуки.

Організатор голої фотосесії дівчат у Дубаї, киянин Віталій Гречин Facebook/Віталій Гречин

Нагадаємо, раніше московський фотограф Сергій Ленін розповів, що Віталій Гречин насправді "мутна людина, але дуже розумна і своєрідна", і до того ж він "відмінний психолог зі своїми тарганами в голові". За його словами, вчинки чоловіка не завжди піддаються логіці, а його "тури" були схожими на ескорт.

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